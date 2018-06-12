В канун Дня России Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии дал концерт в Самаре

По традиции он начался с исполнения народных песен. Композицию "Ах, Самара-городок", являющуюся визитной карточкой города и прозвучавшую в исполнении заслуженной артистки России Надежды Елисеевой, зрители встретили особенно горячо. Со сцены звучали и незабвенные произведения отечественных авторов и шедевры мировой рок- и поп-музыки.Не менее эффектными были и хореографические номера в исполнении коллектива. Каждый номер зрители встречали и провожали бурными аплодисментами. А в финале, когда зрители узнали, что у художественного руководителя и дирижера Академического ансамбля, генерал-майора Виктора Елисеева день рождения аплодисменты превратились в несмолкаемые овации.Именинника поздравил ансамбль, исполнивший для маэстро песню "Многая лета". От имени руководства региона Виктора Елисеева поздравил заместитель председателя правительства Самарской области Юрий Иванов. К поздравлениям присоединились представители Самарской губернской Думы и ветеранского движения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.