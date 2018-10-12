В формате форума Самарская таможня приглашает принять участие бизнес региона

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24-25 октября 2018 года при поддержке Федеральной таможенной службы впервые состоится Международный таможенный форум – новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной специализированной выставки «Таможенная служба». Форум пройдет в Центре международной торговли в Москве.Миссия форума – создать эффективную платформу для обмена опытом, взаимодействия государства и делового сообщества в целях развития внешней экономики. Отличительной чертой форума станет насыщенная деловая программа с обсуждением актуальных проблем развития внешнеэкономической деятельности. Форум представит обширную интерактивно-экспозиционную часть и выставочные стенды, где будут продемонстрированы современные возможности ФТС России, финансовых и логистических структур.В мероприятии запланировано участие Правительства Российской Федерации, руководителей федеральных министерств и ведомств, таможенных органов иностранных государств, международных и общественных организаций, крупнейших российских и зарубежных компаний.От региона деятельности Самарской таможни в форуме примет участие делегат от Отрадненской компании Tarkett.Всех заинтересованных лиц Самарская таможня приглашает принять участие в Международном таможенном форуме. Информацию о форуме можно получить на сайте www.expocustoms.ru