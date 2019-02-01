В детсадах Самары начнутся Маленькие Уроки Доброты

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В Самаре прошло обучение команды координаторов и ведущих Маленьких Уроков Доброты в детских садах в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе», инициированного компанией Ingka Centres в России совместно с Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». Работник отдела образования РООИ «Перспектива» Нурсина Галиева поделилась с коллегами своим опытом проведения Маленьких Уроков Доброты, тонкостями общения с дошколятами.- Консультанты у нас опытные, провели много Уроков Доброты с учащимися школ, - поясняет Евгений Печерских, председатель правления СГООИК «Ассоциация Десница», - но, узнав, что надо будет пойти в детские садики, задались вопросом: как с такими маленькими говорить о серьезном? Мы очень рады, что к нам приехали наши партнёры из «Перспективы». Нурсина Галиева ведет такие занятия в Москве и многое рассказала нам о тонкостях общения с дошкольниками. Теперь мы готовы идти в детский сад!Встреча в Самаре длилась всего один день, но удалось сделать многое. Пройти тренинг по проведению маленьких уроков доброты, обсудить все направления работы в проекте и ближе познакомиться с коллегами по проекту.С февраля в МДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара начнутся Маленькие Уроки Доброты.В планах работы с проектными школами и детскими садами – Дни инклюзии для педагогов и учащихся, профориентационные встреч и экскурсии, Дни Наставника, профориентационные тестирования, Дни Карьеры! Ребята с инвалидностью и без нее смогут получить непосредственное представление о разных специальностях, что поможет им в дальнейшем с выбором профессии.Задача проекта – привлечь внимание местного и школьного сообщества к проблемам изоляции детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов. Проект реализуется в Екатеринбурге, Казани, Московской области, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Санкт-Петербурге и Уфе.