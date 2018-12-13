В Жигулевске АКОМ выпустил 20-ти миллионный аккумулятор

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Сегодня на предприятии АКОМ знаковое событие – компания выпустила 20-ти миллионный аккумулятор. В честь этого на территории одного из ключевых предприятий города Жигулевск в торжественной обстановке открылась Аллея славы, сообщает Департамент информполитики региона.