В Вооруженных силах России для покупки жилья по военной ипотеке выдано 100 000-е свидетельство

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В Вооруженных Силах России для приобретения постоянного жилья выдали 100 000-е свидетельство. Его обладателем стал военнослужащий Центрального военного округа. Торжественная церемония вручения свидетельства прошла в актовом зале одной из воинских частей в Самарской области.- Я очень рад, куплю квартиру в Тольятти, - сказал младший сержант Юрий Манин. - Служебное или съемное жилье все-таки не сравнится со своим собственным жильем. Теперь могу спокойно служить, выполнять воинский долг и даже ездить в командировки, не беспокоясь за свою семью.- Накопительно-ипотечная система (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих была разработана по поручению Президента Российской Федерации и начала действовать с 2005 года, первые свидетельства уже начали получать в 2007 году, - сказал начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов. – Так получилось, что стотысячным в масштабе Вооруженных Сил обладателем свидетельства на покупку жилья по накопительно-ипотечной системе стал военнослужащий из Самарской области.- Жилье в рамках накопительно-ипотечной системы может быть приобретено в любом регионе России, независимо где военнослужащий проходит службу, - отметила руководитель Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Юлия Соскова. - Это может быть как вторичное жилье, так и объекты долевого строительства. Жилье может быть приобретено как на сумму, накопленную на именном счете, так и с использованием средств ипотечного кредита, оформленного в одном из банков по программе военной ипотеки.Ю.Соскова также отметила, что в 2018 году таким правом в шести регионах Средней Волги (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Ульяновская, Пензенская области и Республика Мордовия) приобретено военнослужащими 945 квартир и 82 дома на вторичном рынке, а также заключено 60 договоров для участия в долевом строительстве. Среди этих регионов больше всего военнослужащих реализовали свое право в Саратовской области, там было куплено 330 помещений для постоянного жилья, сообщает пресс-служба ЦВО.