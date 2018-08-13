В Волжском районе Самарской области семью принудительно вселили в благоустроенное жилье
13 августа 2018 09:27
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Семья из двух человек проживала в квартире в с. Воскресенке, в доме, который был признан непригодным для проживания и отнесен к категории аварийный на основании договора социального найма. Не смотря на то, что проживание в этом помещении было небезопасным, семья не хотела покидать его и переезжать в благоустроенное жилье.
На основании решения суда о выселении 45-летней гражданки А. И 20-летнего гражданина А. из аварийного жилого помещения и переселении их в благоустроенную квартиру, в отделе судебных приставов Волжского района Самарской области было возбуждено соответствующее исполнительное производство.
В рамках исполнительного производства судебные приставы — исполнители направили должникам постановление о возбуждении исполнительного производства. По телефону должница пояснила, что с решением суда не согласна, и переселяться не хочет. Судебный пристав вышел по месту совершения исполнительных действий, установив, что должница находится в квартире. Вместе с должниками и взыскателями, судебный пристав вышел по адресу вселения. Вместе они провели осмотр помещения, предоставленного взамен аварийного - квартира благоустроена, пригодна для проживания. Несмотря на это, по возвращению по месту проживания должников, женщина закрыла калитку, заявив, что переселяться не намерена. За неисполнение решения суда в добровольном порядке, в отношении должников был вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, назначена дата совершения исполнительных действий в принудительном порядке.
В назначенный день судебный пристав — исполнитель еще раз пояснил, что выселение из аварийного жилья и вселение в благоустроенное состоится. Матери и сыну было дано время для сбора вещей. Взыскатель предоставил должникам транспорт для перевозки имущества. Граждане воспользовались этой возможностью и переехали, им были вручены ключи и заключен новый договор социального найма.
Предоставленная гражданам А. квартира является благоустроенной и пригодной для проживания, имеет то же количество комнат, что и помещение, которое они занимали в аварийном жилье; общая площадь предоставляемой квартиры больше, чем в прежней; квартира расположена в черте сельского поселения Воскресенка и в районе проживания должников.
Решение суда исполнено. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает ведомство.
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