В Управлении Росгвардии по Самарской области подведены итоги служебно-боевой деятельности за 2018 год

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В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2018 год.Открывая совещание, начальник территориального органа Росгвардии полковник полиции Александр Эсауленко отметил, что личный состав проделал колоссальную работу в рамках обеспечения безопасности крупных спортивных и общественно-политических мероприятий, таких, как Чемпионат мира по футболу, выборы Президента России и Губернатора Самарской области.За 12 месяцев сотрудники специальных подразделений регионального Управления Росгвардии приняли участие почти в 2,7 тысячах специальных мероприятий. Значительный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической защищенности внесли подразделения вневедомственной охраны. Ежедневно для несения службы на маршрутах патрулирования выставляются более 120 групп задержания. За 2018 год они успешно обеспечили безопасность свыше 15 тыс. квартир, более 3,8 тыс. мест хранения имущества граждан, порядка 6 тыс. иных объектов. Краж с охраняемых объектов не допущено. В федеральный бюджет за услуги по охране имущества юридических и физических лиц перечислено свыше 324 миллионов рублей. В ходе несения службы за истекший период задержано свыше 90 граждан, 40 из которых находились в местном и более 50 – в федеральном розыске.В течение года подразделения лицензионно-разрешительной работы осуществляли контроль за более чем 80 тыс. владельцев оружия, в пользовании которых находится порядка 140 тыс. единиц. Проверены 100% владельцев гражданского оружия, состоящих на учете в подразделениях ЛРР Самарской области. За нарушения законодательства в области оборота оружия изъято 2,5 тысячи единиц гражданского оружия. Специалистами ЛРР исполнено свыше 50 тыс. заявлений на оказание гражданам и юридическим лицам государственных услуг, 97 % из которых – в электронном виде.В завершении мероприятия за заслуги в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года наиболее отличившимся сотрудникам вручены государственные награды и благодарственные письма Президента Российской Федерации Владимира Путина.