В Тюмени завершился Межрегиональный форум Исторических парков ""История России 3.0"

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На площадке Тюменского Исторического парка «Россия – Моя история» итоги 2018 года подвели представители 19 региональных площадок интерактивного образовательного проекта. Среди докладчиков - Исторический парк "Россия - Моя история" в Самарской области.Основными темами для обсуждения стали посещаемость исторических парков, популяризация отечественной истории среди молодежной аудитории, открытие новых региональных музейных комплексов, обмен опытом между командами и самые яркие достижения проекта. В этом году запланировано открытие представительств в Пскове, Сургуте, Владивостоке и Челябинске.На сегодня исторический проект охватил уже более 7 миллионов человек. А по оценке информационно-аналитической системы "Медиалогия" вошел в топ-5 российских музеев, уступив лишь Третьяковской галерее, Эрмитажу и Пушкинскому музею.- Опыт и знания - это ключ к успеху любого проекта. Но форум не просто дает возможность пообщаться и обменяться опытом людям, работающим на популяризацию исторического знания в стране. Он стал пространством взаимообучения и обмена ресурсами, построения партнерства для дальнейшей совместной эффективной работы специалистов проекта "Россия - Моя история". Важно отметить, что благодаря форумам "История России" было реализовано новое образовательное направление - обучающие вебинары, которые с успехом применяются PR-службами парков для поддержания высокого уровня профессиональной консолидации. - отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных проектов Иван Владимирович Есин.Филиал в Самарском регионе, представив отчет о своей деятельности в минувшем году, отмечен как площадка креативных идей. Экспозиционный комплекс приобрел популярность среди жителей и гостей Самарского региона, особенно среди молодежи – а это половина всей аудитории из более чем 160 тысяч посетителей. Ежедневно в Историческом парке проходит до 12 экскурсий. Большой интерес вызывают исторические квесты, игры-реконструкции событий прошлого. Выставки и мастер-классы. Киноклуб и знакомство с лучшими картинами и их создателями в рамках Всероссийского фестиваля документальных фильмов "Соль Земли". Уникальные проекты Исторического парка, такие как мультимедийная выставка "Взгляд из космоса" - совместно с космонавтом, героем России Олегом Кононенко!Год 2019 в Самарской области - космической столице страны - это год 100-летия легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова. Ряд проектов, посвященных истории человека и освоения человечеством космического пространства будет реализован в Историческом парке "Россия - Моя история" - в тесном сотрудничестве с предприятием отечественного аэрокосмического кластера ЦСКБ «Прогресс».