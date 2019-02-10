В Тольятти живет лучшая собака-терапевт России
10 февраля 2019 09:49
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Лучших собак, заводчиков и хендлеров России – победителей рейтинга "Best Russian Dog 2018" чествовали на днях в Москве. В одной из номинаций рейтинга победу одержала пара из Тольятти – собака Ася и ее тренер из спортивно-кинологического клуба "ВолгаДогСпорт" Ида Ринге, пишет СитиТраффик.
Тольяттинская спортивная пара, которая в прошлом году выполнила норматив мастера спорта, заняв третье место на Чемпионате России по аджилити, в свободное от тренировок время участвует в лечебно-реабилитационных программах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта деятельность была отмечена экспертами из Москвы, сообщает СК "ВолгаДогСпорт".
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