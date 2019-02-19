В Тольятти ушел из жизни полковник юстиции Евгений Сидоренко

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16 февраля на 61-м году жизни скончался бывший заместитель начальника Управления внутренних дел — начальник следственного управления при Управлении внутренних дел Автозаводского района города Тольятти полковник юстиции в отставке Сидоренко Евгений Ильич. Прощание с телом покойного состоится 19 февраля 2019 года с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Тольятти, Здоровья б-р, 25. Похороны состоятся на кладбище п. Приморский. Руководство, ветераны и личный состав ГУ МВД России по Самарской области, Управления МВД России по г. Тольятти глубоко скорбит в связи со смертью Евгения Ильича и выражает искренние соболезнования его родным и близким, сообщает облМВД.