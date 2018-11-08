В Тольятти стартует проект «Привычка думать»
8 ноября 2018 11:55
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Тольяттинская городская детско-молодежная организация «Экологическое содружество» с 1 ноября 2018 года объявляет о начале социального проекта «Привычка думать», реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерациина развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Проект направлен на формирование здорового образа жизни у тольяттинских подростков и детей через применения технологии "Равный - равному, старший - младшему". В рамках проекта 12 ноября 2018 года будет проведена «Загородная экологическая школа» на которой представители из 30 школ г. Тольятти - 100 старшеклассников, активистов школьных экологических объединений пройдут обучение. В течении одного дня ребятам из старших классов проведут лекции, практические занятия по формированию знаний здорового образа жизни на темы: «Польза или вред продуктов, содержащих ГМО, канцерогены и гормоны», «Какая вода полезна», «Воздух и легкие». Пройдя обучение, старшеклассники будут передавать свои знания младшим школьникам в своих школах. Каждый месяц будет посвящён определенным темам здорового образа жизни: декабрь, занятия по теме: - «Польза и вред продуктов, содержащих ГМО», январь – «Польза и вред продуктов, содержащих канцерогены и гормоны», февраль – «Какая вода полезна», март – апрель «Воздух и легкие». По завершению всех занятий каждый участник занятий получит книжку - памятку, содержащую основные знания по данным темам: «Польза или вред продуктов, содержащих ГМО, канцерогены и гормоны», «Какая вода полезна», «Воздух и легкие».
Окончательным мероприятием проекта будет в мае 2019 года проведена викторина «Знаток привычки думать» среди школ участников проекта. Каждая школа представит команду школьников в составе 3 –х человек. Победителям будет присвоено звание «Знатоки привычки думать». В викторине примет участие 90 учащихся из 30 школ г.о. Тольятти. Все участники получат свидетельство участия в викторине «Знаток привычки думать», а также значки с надписью – социальный проект «Привычка думать».
В результате данный проект позволит повысить информированность знаний здорового образа жизни на темы: «Польза или вред продуктов, содержащих ГМО, канцерогены и гормоны», «Какая вода полезна», «Воздух и легкие» у младших и старших школьников, снизит количество потребляемых вредных продуктов и воды.
Фото pixabay.com
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