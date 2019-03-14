В Тольятти стартовал региональный этап всероссийского конкурса открытых инноваций Startup Tour "Цифровой регион"
14 марта 2019 11:49
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Мероприятие проходит при поддержке правительства Самарской области. На площадке технопарка "Жигулевская долина" 14 и 15 марта будут представлены лучшие проекты предпринимателей-новаторов региона и уникальный опыт от экспертов.
Open Innovations Startup Tour, или по-русски Стартап Тур "Открытые инновации", это масштабная кампания по продвижению инновационного предпринимательства в России. Она включает в себя различные конкурсы для стартаперов, большую образовательную составляющую и, конечно же, дискуссионную часть. Это самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, пишет "Волжская коммуна".
В технопарке "Жигулевская долина" собрались предприниматели-новаторы, участвующие в конкурсе проектов, менторы, представители инвестиционных фондов и институтов развития. Также приехали сюда представители малого и среднего бизнеса, чтобы воспользоваться возможностью получить бесценный опыт на мастер-классах и образовательных мероприятиях от экспертов "Сколково" и других ведущих специалистов из разных сфер экономики. Среди гостей мероприятия - представители руководства Самарской области и Тольятти, а также депутаты.
В ходе церемонии открытия конкурса-форума министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов зачитал приветственный адрес от губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона отметил, что выбор Тольятти в качестве площадки для проведения Стартап Тура закономерен, так как в прошлом году технопарку "Жигулевская долина" присвоен статус регионального оператора Фонда "Сколково". Он выразил благодарность партнерам за активное вовлечение в инновационную деятельность не только резидентов технопарка, но и широкого круга предпринимателей, которые работают в области технологий, создают и продвигают наукоемкую продукцию.
"Самарская область - один из самых развитых инновационных регионов страны. В губернии создаются все условия, чтобы новаторские идеи рождались, созревали и успешно воплощались в жизнь. Уверен, что с каждым годом их станет все больше и обязательно будет оказано содействие в их реализации. Убежден, опыт участия в Стартап Туре полезен абсолютно всем: и гостям, и экспертам. Желаю каждому участнику поверить в собственные силы и найти своего бизнес-ангела, который поможет сделать шаг вперед!" - сообщает в приветственном адресе Дмитрий Азаров.
Стартап Тур в Тольятти проходит в двух параллельно действующих форматах: конкурс проектов и менторская сессия. Последняя представляет собой акселерационную программу от ведущих экспертов, а также индивидуальные и групповые менторские мастер-классы, проведение бизнес-экспертиз.
Как сообщает председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, главная задача Стартап Тура в том, чтобы идея инновационного предпринимательства завладела умами, сердцами, а также руками многих тысяч молодых и не только молодых людей, у которых есть энергия, талант и стремление объединить наработанные результаты научных исследований и свои предпринимательские возможности. "Важно охватить как можно больше предпринимателей по всей России, не замыкаясь на Москве, а передавая идеи и лучший опыт тем, кто работает, живет и учится в самых разных регионах. Стартап Тур дает навыки и возможности познакомиться с историями успеха, привлекает внимание региональных администраций. Сейчас доля проектов, реализуемых в цифровой экономике, оценивается в 3% ВВП, но этот показатель должен быть как минимум двузначным. Благодаря Стартап Туру количество инновационных предприятий в стране значительно выросло: если несколько лет назад инновационные решения предлагали десятки и сотни бизнесменов, то сейчас их десятки тысяч", - отмечает Дворкович.
Фото: Департамент информационной политики региона.
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