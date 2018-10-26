В Тольятти состоялся выпуск сотрудников спецподразделений Росгвардии, прошедших первоначальную подготовку

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В Центре подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся торжественный выпуск сотрудников, назначенных для дальнейшего прохождения службы в специальных подразделениях – ОМОН и СОБР. Порядка 100 бойцов прошли курс обучения по программе первоначальной профессиональной подготовки.На протяжении двух месяцев сотрудники спецподразделений постигали обширную программу, состоящую из нескольких циклов: огневая подготовка, специальные, тактико-специальные, общеправовые и социальные дисциплины. В течение всего этого времени своим опытом с обучаемыми делились офицеры отдела боевой подготовки управления округа, сотрудники ОМОН и СОБР, за плечами у которых колоссальный опыт проведения спецопераций в различных условиях.В Центре подготовки личного состава сотрудники специальных подразделений прошли медицинское обследование, социально-психологическое исследование, аттестационную комиссию, а по итогам каждого учебного месяца сдали контрольно-проверочные зачёты.Завершая обучение, бойцы успешно сдали экзамены. В торжественной обстановке им вручили свидетельства о прохождении первоначальной подготовки, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.