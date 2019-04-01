В Тольятти состоялся очередной выпуск сотрудников и военнослужащих Росгвардии

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В Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии, расположенном в городе Тольятти, состоялся выпуск военнослужащих, назначенных для дальнейшего прохождения службы в качестве старшин войсковых подразделений, а также сотрудников отрядов мобильных особого назначения – в общей сложности более 90 человек. В течение двух месяцев они прошли курс обучения по программе первоначальной профессиональной подготовки, включающей в себя несколько циклов.Кроме того, в Центре состоялся выпуск 25 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, замещающих должности старших групп задержания, которые прошли курсы повышения квалификации. Своим опытом с обучаемыми делились офицеры УВО ВНГ РФ по Самарской области и преподаватели учебного центра. Росгвардейцы прошли медицинское обследование и социально-психологическое тестирование, был проверен уровень подготовки сотрудников по учебным дисциплинам. В программу повышения квалификации было включено изучение тактико-специальных, общеправовых и социальных дисциплин, а так же теоретические и практические занятия по тактико-специальной и физической подготовке.Итоги первого курса обучения подвел начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области полковник Дмитрий Ганичкин, который в числе представителей других служб принимал у сотрудников ОВО экзамены. «Обучение проводится на серьезном уровне, - отметил он. – В самое ближайшее время следующий поток слушателей вновь сядет за парты Тольяттинского центра подготовки личного состава, чтобы в процессе обучения и обмена опытом повысить свое профессиональное мастерство и быть готовыми к эффективному выполнению возложенных на вневедомственную охрану Росгвардии задач».