В Тольятти пройдет мероприятие, посвященное Международному Дню чая
11 декабря 2018 13:07
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15 декабря Дом дружбы народов Самарской области проводит мероприятие, посвященное Международному Дню чая. Оно пройдет в Тольятти в ГКУ СО «Дом дружбы народов» по адресу б-р Ленина, д. 1, ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова.
Начало в 12.00.
Организатор мероприятия: ГКУ СО «Дом дружбы народов».
На мероприятии все желающие смогут познакомиться с традициями чаепития у разных народов, проживающих в Самарской области, с историей чая и особенностями чайной церемонии.
В холле ГКУ СО «Дом дружбы народов» будут располагаться фото-зона и выставка самоваров, где каждый сможет узнать историю самовара и их разновидности – от старинных до современных.
Гостей ожидают интересные выставки, отражающие традиции чаепития и чайные церемонии народов, проживающих в Самарской области, лекция об истории чая и искусстве чаепития, а также можно будет больше узнать и даже стать участником чайной церемонии. Церемонии будут проходить в форме мастер-класса, на котором участники узнают традиции и способы заваривания ароматного напитка, особенности приготовления различных видов чая, о том какую посуду и воду лучше использовать, как правильно сервировать стол и многое другое (12+).
Затем гости мероприятия смогут, используя полученные знания, пройти интерактивный чайный квест, победителей которого ожидают призы.
Фото pixabay.com
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