В Тольятти пройдет Конкурс инновационных проектов Startup Tour

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В Тольятти 14 и 15 марта 2019 года состоится масштабное мероприятие, направленное на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.Стартап Тур будет проходить два дня в двух форматах: конкурс проектов и менторская сессия, сообщает пресс-служба облправительства.Заявки на конкурс принимаются только до 28 февраля! В конкурсе могут принять участие технологические стартапы из отраслей: информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.Победитель конкурса получит денежный приз в размере 300 000 рублей. Финалистов конкурса проектов пригласят на конференцию Startup Village, которая состоится 29 и 30 мая 2019 года в Сколково.Менторская сессия представляет собой большую акселерационную программу от ведущих экспертов, а также индивидуальные и групповые менторские мастер-классы, в рамках которых участники Стартап Тура совершенно бесплатно получат квалифицированную оценку своего проекта, а также рекомендации от представителей венчурного сообщества, технологических и бизнес-экспертов.Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов подчеркивает необходимость проведения мероприятия в Тольятти: «Стартап Тур - это действенный и очень эффективный инструмент поддержки и развития предпринимательской активности. И организаторы – Фонд «Сколково» - доказывают это уже не первый год. Выбор Тольятти одним городов для проведения СтартапТура – отличная оценка федерального центра Самарской области, как инновационно развитого и перспективного региона. Инновационная инфраструктура у нас одна из лучших в России: 4 вуза с особым статусом, 3 филиала институтов РАН, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», стартап-центры при самарских вузах. Подобными мероприятиями мы расширяем вовлеченность молодежи в предпринимательскую деятельность».К участию в Стартап Туре приглашены лучшие эксперты рынка — известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, представители венчурных фондов. В рамках тура состоятся сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.В 2019 году Стартап Тур пройдет в 10 городах: Кемерово, Омск, Ставрополь, Якутск, Тольятти, Набережные Челны, Липецк, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск. Площадкой для проведения мероприятия в Тольятти выбран технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Напомним, с 2018 года технопарк «Жигулевская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», который выступает организатором Стартап Тура. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.Узнать более подробную информацию можно в программе OIST2019 на сайте https://startup-tour.ru/city/toljatti/program