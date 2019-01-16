В Тольятти один подросток ограбил другого

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Ограбление несовершеннолетнего 2008 года рождения было совершено в середине октября прошлого года возле одного из торговых центров на бульваре Туполева в Тольятти.В полицию за помощью обратились родители школьника. Полицейские установили, что подростка, ограбил неизвестный юноша, применив силу. Испугавшись за свое здоровье, потерпевший отдал сотовый телефон, после чего злоумышленник скрылся.С целью установления дополнительных свидетелей о случившемся сотрудники органов внутренних опросили работников торгового центра, отсмотрели записи с расположенных неподалеку камер видеонаблюдения. Со слов ребенка оперативники составили ориентировку на подозреваемого.По данному факту возбудили уголовное дело.На днях в ходе комплекса проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали предполагаемого злоумышленника – юношу 2001 года рождения. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что решился на преступление из-за нехватки денежных средств, сообщает облМВД.