В Тольятти мать не позволяла детям получать необходимую медицинскую помощь

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На основании решения суда в отделе судебных приставов Автозаводского района №2г. Тольятти в отношении гражданки М. было возбуждено исполнительное производство об обязании ее передать одиннадцатилетнего мальчика и трехлетнюю девочку органу опеки и попечительства г.о. Тольятти.В ходе исполнительных действий работниками Службы было установлено, что дети, проживающие с должницей, имеют заболевание включенное в Перечни социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в котором имеются такие позиции как туберкулез, гепатит, диабет, злокачественные новообразование и другие. Не смотря на болезнь должной медицинской помощи сын и дочь гражданки М. не получали, так как женщина, считая, что врачи принесут только вред, лечила их народными средствами, не позволяя госпитализировать.Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства был осуществлен выход по месту жительства должницы, указанному в исполнительном производстве. Работники Управления ФССП России по Самарской области вручили должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснили решение суда. Проведя беседу с гражданкой М., судебным приставам-исполнителям удалось убедить женщину в необходимость добровольного исполнения решения суда, чтобы не травмировать психику детей. Мать согласилась с доводами работников Службы. Она помогла собрать вещи сына и дочери. Несовершеннолетние дети были переданы представителю органа по опеки и попечительства г.о. Тольятти.Теперь сыну и дочери гражданки М. будет оказана необходимая медицинская помощь.Судебные приставы спасли ребенка и исполнили решение суда, сообщает сайт ведомства.