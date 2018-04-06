В Центре подготовки личного состава Приволжского округа войск Росгвардии состоялась торжественная церемония выпуска военнослужащих и сотрудников

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На торжественной церемонии выпуска в Тольятти присутствовал заместитель Командующего Приволжским округом войск Росгвардии РФ генерал-майор Евгений Березин. Он вручил соответствующие свидетельства военнослужащим и сотрудникам, прошедшим обучение. Бойцы, успешно прошедшие обучение и сдавшие выпускные экзамены на «отлично» были поощрены грамотами.В составе очередного выпуска - будущие командиры отделений частей оперативного назначения Росгвардии, а также курсанты, получавшие на базе одной из учебных рот, воинскую специальность старшина. С недавних пор особое внимание в Центре уделяют подготовке сотрудников, заключивших первый контракт в ОМОН.- Это относительно новое направление профессиональной подготовки. Сегодня состоялся второй выпуск, - сообщил офицер отдела учебных воинских частей, Центра учебных подразделений Центрального аппарата Росгвардии полковник Владимир Пономарев. - В настоящее время подготовка сотрудников ведется не только на учебной базе Центра подготовки личного состава. При обучении ряду специфических предметов, например, высотной подготовке, используется уникальная материально-техническая база тольяттинского ОМОНа Росгвардии. Кроме того, для преподавания ряда специальных дисциплин, привлекаем наиболее опытных сотрудников специальных подразделений. Это уже принесло свои плоды. Внедряемые Росгвардией передовые методики преподавания, по словам командиров мобильных отрядов, позволили существенно повысить профессиональный уровень новых сотрудников. Да и сами бойцы отмечают, что обучение в Центре позволило им узнать много нового.В числе сотрудников ОМОН, прошедших обучение на базе Центра и младший лейтенант полиции Анастасия Кутищева. Вот уже год она служит в ОМОНе г. Тольятти на должности фельдшера медицинской части. Наравне с остальными курсантами она сдала все экзамены по огневой и физической подготовке, знанию приемов борьбы.В апреле 2018 из Центра в мобильные отряды всего Приволжского округа Росгвардии разъедется 51 человек. Их средний возраст 23-24 года.