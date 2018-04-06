В Центре подготовки личного состава Приволжского округа войск Росгвардии состоялась торжественная церемония выпуска военнослужащих и сотрудников
6 апреля 2018 10:15
118
На торжественной церемонии выпуска в Тольятти присутствовал заместитель Командующего Приволжским округом войск Росгвардии РФ генерал-майор Евгений Березин. Он вручил соответствующие свидетельства военнослужащим и сотрудникам, прошедшим обучение. Бойцы, успешно прошедшие обучение и сдавшие выпускные экзамены на «отлично» были поощрены грамотами.
В составе очередного выпуска - будущие командиры отделений частей оперативного назначения Росгвардии, а также курсанты, получавшие на базе одной из учебных рот, воинскую специальность старшина. С недавних пор особое внимание в Центре уделяют подготовке сотрудников, заключивших первый контракт в ОМОН.
- Это относительно новое направление профессиональной подготовки. Сегодня состоялся второй выпуск, - сообщил офицер отдела учебных воинских частей, Центра учебных подразделений Центрального аппарата Росгвардии полковник Владимир Пономарев. - В настоящее время подготовка сотрудников ведется не только на учебной базе Центра подготовки личного состава. При обучении ряду специфических предметов, например, высотной подготовке, используется уникальная материально-техническая база тольяттинского ОМОНа Росгвардии. Кроме того, для преподавания ряда специальных дисциплин, привлекаем наиболее опытных сотрудников специальных подразделений. Это уже принесло свои плоды. Внедряемые Росгвардией передовые методики преподавания, по словам командиров мобильных отрядов, позволили существенно повысить профессиональный уровень новых сотрудников. Да и сами бойцы отмечают, что обучение в Центре позволило им узнать много нового.
В числе сотрудников ОМОН, прошедших обучение на базе Центра и младший лейтенант полиции Анастасия Кутищева. Вот уже год она служит в ОМОНе г. Тольятти на должности фельдшера медицинской части. Наравне с остальными курсантами она сдала все экзамены по огневой и физической подготовке, знанию приемов борьбы.
В апреле 2018 из Центра в мобильные отряды всего Приволжского округа Росгвардии разъедется 51 человек. Их средний возраст 23-24 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 апреля 2018 12:29
Изменение вводится с 10 апреля. Социум
28
6 апреля 2018 11:12
О долге в 20 тысяч рублей правонарушителю напомнили судебные приставы. Социум
98
6 апреля 2018 10:44
Самое сложное — придумать простой способ доставки водорода к потребителю. Социум
90
Здравоохранение
6 апреля 2018 09:52
В программе: показательные выступления спортсменов; мастер-класс по фитнесу. Здравоохранение
100
5 апреля 2018 18:25
Студенты активно принимали участие в данной акции и единогласно решили, что донорство - важная и благородная деятельность, которая должна исходить из самого... Здравоохранение
179
4 апреля 2018 12:36
Они выявлены на 6 территориях муниципальных районов. Здравоохранение
180
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
196
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
195
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
244
Туризм
3 апреля 2018 10:11
Туристы весной бронируют жилье в Самаре на 2 ночи. Туризм
252
2 апреля 2018 10:27
Сейчас идет его обсуждение. Туризм
456
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
107
Образование
6 апреля 2018 10:58
Они отличились в разных дисциплинах. Образование
78
5 апреля 2018 21:29
Изменения могут вступить в силу до начала нового учебного года. Образование
278
4 апреля 2018 14:49
Более 30 предприятий предложат работу студентам. Образование
254
Культура
6 апреля 2018 10:25
Вход свободный. Культура
104
6 апреля 2018 10:10
Мероприятие состоится 12 апреля в Литературном музее. Культура
89
5 апреля 2018 13:00
Конкурс проходит по четырем номинациям. Культура
157
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
497
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
836
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
788
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1520
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
872
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
783
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1691
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
974
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1077
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1659
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
1014
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4320
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2441
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2931
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2809
Мероприятия