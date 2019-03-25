В ТРК Амбар в Самаре пройдет учение облМЧС

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26 марта в г.о. Самара будет проводиться показное пожарно-тактическое учение в торгово-развлекательном комплексе «Амбар».Учение проводится в целях отработки взаимодействия пожарно-спасательных подразделений 3 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области с подразделениями пожарной охраны самарского пожарно-спасательного гарнизона, с персоналом объекта и специальными службами города при ликвидации пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а также тренировки личного состава по ликвидации пожаров и аварий в сложных условиях.