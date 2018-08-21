В Сызранском районе прошел межмуниципальный форум «Серебряный возраст»
21 августа 2018 11:57
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В Сызранском районе прошел межмуниципальный форум «Серебряный возраст». Со своими идеями и проектами в ДК «Юность» поселка Балашейка приехали не только жители Сызрани и Октябрьска, но и их соседи из Шигонского района, а также гости из Радищевского района Ульяновской области и из города Балаково Саратовской области, пишет "Волжская коммуна".
«Наша задача – обратить внимание общества на людей серебряного возраста, - подчеркнул глава Сызранского района Анатолий Дулин. – Для них нужно создавать клубы по интересам. Что это будет? Да все что угодно: скандинавская ходьба, лыжные спартакиады, рукоделие или народные ремесла… Главное - не оставлять пожилых людей наедине со своими проблемами. Кроме того, ветераны могут передать молодежи свой бесценный опыт, знания, приносить пользу обществу. Надо их просто заинтересовать, и результат обязательно будет».
Начальник территориального отдела Западного округа регионального Минсоцдемполитики Сергей Кияшко отметил, что идея проведения таких форумов была подана главой Самарского региона Дмитрием Азаровым. А еще раньше на федеральном уровне была принята «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения Российской Федерации до 2025 года». Ее целью является повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения.
«Накануне городской этап форума «Серебряный возраст» прошел в Сызрани, и горожане выступили на нем с несколькими предложениями, - сообщил Кияшко. – Во-первых, проводить больше курсов компьютерной грамотности для пожилых. Интернет позволяет им быть в курсе новостей, находить через соцсети старых друзей и пользоваться порталом Госуслуг. Во-вторых, чаще проводить для них культурные и спортивные мероприятия. И отдельная просьба к главе района Анатолию Дулину – помочь организовать творческое мероприятие для волонтеров серебряного возраста на природе».
Затем глава района наградил благодарностями лучших серебряных волонтеров, после чего состоялись парад идей и проектов добровольцев, занятия секций по скандинавской ходьбе, рукоделию, здоровьесберегающим технологиям, а также знакомство с возможностями Социального портала (suprema63.ru). А я поговорила с замечательными сызранскими женщинами – волонтерами серебряного возраста.
«Мне все нужно и интересно»
65-летняя Евгения Лапина из Балашейки свои годы считать не любит.
«Я два года как на пенсии, работала в Сызрани врачом скорой помощи, - говорит Евгения Алексеевна. – Когда-то занималась художественной гимнастикой, кандидат в мастера спорта. График сутки через трое мне позволял вести довольно активную жизнь. У меня была секция в школе, постоянно себе давала физическую нагрузку. В клубе с 2004 года веду группу здоровья. Сначала мы два-три раза в неделю занимались ритмической гимнастикой, потом я поняла, что пожилым это тяжеловато, и мы перешли на йогу. Это более спокойные занятия, не так утомительны для сердца и придают энергии для домашних дел. Плюс здесь же, при клубе, организовала с ребятишками шахматный кружок. А еще мои девочки-пенсионерки предложили заниматься танцами, мы разные разучиваем - от вальса до ламбады и сиртаки - и выступаем на праздниках перед ветеранами. С удовольствием принимаем участие в благоустройстве клубной территории, выходим на субботники. Нас долго звать не надо.
У меня частный дом, муж давно умер, дети живут в Сызрани, «подбрасывают» мне внуков, у меня их четыре. Дом старый, приходится все время в порядок приводить. Цементные работы, болгарка, дрель, сварочный аппарат – все умею. Мне все нужно и интересно. У меня еще гитара есть, надо обязательно ее освоить».
Заведующая библиотекой в ДК «Юность» 63-летняя Нина Вотрина показала нам свои владения и напоила чаем.
«У нас есть клуб для тех, кому далеко за 50, называется «Вдохновение», - рассказывает Нина Михайловна. – Мы либо литературно-музыкальную гостиную организуем, либо поэтический вечер или встречу с писателем.
Я сама из Ульяновской области, в 1987 году в Балашейку переехала, и меня сразу взяли в библиотеку. А как пенсия подошла - не захотела сидеть дома одна. И не только из-за маленькой пенсии я осталась работать. Я – серебряный волонтер, у меня всегда есть дела. Мы проводим различные акции, например, в «Неделю добра» я навещала ветерана войны Александру Михайловну Попкову. А посмотрите на наш парк возле ДК: мы его сами разбивали, цветы сажали, поливаем и пропалываем клумбы. Ветки обрезали, стволы белили.
Иногда мне муж говорит, что пора остановиться. Но я все успеваю: и банки кручу, и огородом занимаюсь, в частном доме же живу! Одна беда – сложновато с компьютером. Я знаю свои несколько программ, и все. В прошлом году приезжали специалисты из Самары, ветеранов обучали владению компьютером. Люди ходили с удовольствием. Не у всех есть компьютеры дома – приходят к нам, чтобы найти какую-либо информацию, например, по капремонту. Заходим на сайты, объясняем, как что делать, например, личный кабинет завести».
В холле ДК развернулась выставка работ 60-летней рукодельницы Фаузии Пахомовой из Старой Рачейки.
«В этом году я впервые не работала, - сообщает Фаузия Саниевна. – А до этого в отопительный сезон трудилась оператором котельной. Работать в ночь было тяжело, так что хорошо, что в котельной модуль поставили. А еще раньше я была завхозом в детском саду.
В качестве волонтера мы вместе с сызранскими мастерами проводим выставки рукодельниц в Новодевичьем, в Усолье, в Волжском Утесе, в Сызрани.
Люблю шить и вязать, готовить. Обожаю цветы. Есть две дочери, внук и внучка, они ко мне только на лето приезжают, так что времени для творчества много.
Сегодня вот выставляю подушки-буфы, их берут в подарок на день рождения, на свадьбу. Шью платья для кукол-шкатулок. Игрушки амигуруми вязать понравилось, сначала делала по схемам, а сейчас сама придумываю».
«У нас красивые места и чистота»
Волонтер серебряного возраста из Старой Рачейки 65-летняя Людмила Астафурова считает, что на пенсии у нее началась вторая жизнь.
«Сидеть на лавочке не люблю, - улыбается Людмила Павловна. - А тут у нас новый глава приступил к работе, появились новые идеи. Занимаемся возрождением духовности, например, при въезде в село поставили поклонный крест. Мы ведь живем на бывших монастырских землях, а первые поселенцы нашего села – монахини. Есть источник Монашкин ключ, там наши мужчины своими силами сделали купель, а потом мы решили построить часовню Вознесения Господня. Мир не без добрых людей - собрали деньги на часовню.
Я - председатель женского совета, мы создали клуб «Территория женщин». Из 16 женщин шестеро – серебряные волонтеры, всем за 60. В акциях участвуем, например, «Чистые улицы» вместе со школьниками третий год проводим. У нас редко увидишь, чтобы бумажка или пакет валялся. Когда гости или туристы приезжают, нам не стыдно – чистота. У нас очень красивое село! И лес, и пруд, и исторические памятники. А недавно Старая Рачейка вошла в Топ-10 самых красивых деревень России. Когда это видишь, появляются новые идеи, хочется еще что-то сделать.
А до пенсии я работала бухгалтером. Дети выросли, внуки тоже. Мы живем с мамой вдвоем, ей 88 лет. Она читает наше «Красное Приволжье» и кричит: «Люда, там снова про вас написали!»
Фото: Андрей Савельев.
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