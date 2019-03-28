В Сызрани пройдут соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте

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29 марта в Сызрани состоится соревнование на звание «Лучшая команда Главного управления МЧС России по Самарской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2019 году».Соревнования проводятся под руководством Главного управления МЧС России по Самарской области среди подразделений федеральной противопожарной службы Самарской области с целью повышения и совершенствования уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.В соревнования примут участие сотрудники федеральной противопожарной службы пожарно-спасательных подразделений Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского района, а также военнослужащие Волжского спасательного центра МЧС России, Центра по делам ГО, ЧС и ПБ Самарской области, Специального управления ФПС № 39, Аварийно-спасательной службы г.о. Сызрань.