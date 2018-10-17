В Сызрани отметили юбилей отделения транспортной полиции военно-патриотического отдела «Щит»

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Ему исполнилось 15 лет.



Во Дворце творчества детей и молодежи г. Сызрани состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию отделения транспортной полиции военно-патриотического отдела «Щит».

В 2003 году на базе Дворца творчества детей и молодежи г. Сызрани при поддержке руководства и сотрудников ЛОВД на станции Сызрань было открыто отделение транспортной милиции с целью патриотического воспитания и ранней профессиональной ориентации ребят в возрасте 14-17 лет.



В процессе двухлетнего периода обучения курсанты овладевают азами правовых дисциплин, получают навыки обращения с оружием, занимаются строевой подготовкой и получают другие специальные знания. Кроме того, немаловажной является работа педагогов по воспитанию у ребят чувства значимости каждой человеческой личности, гордости за свой город и свою страну.



Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО Рамиль Байгулов и председатель Совета ветеранов линейного отдела Сергей Дектярев, стоявшие у истоков создания данного объединения. Также поздравить отделение с юбилейной датой пришли его выпускники - действующие сотрудники транспортной полиции.

Благодарственными письмами были награждены педагоги, которые внесли наибольший вклад в воспитание и обучение курсантов.



