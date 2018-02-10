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Новости /  Общество /  Социум  

В Сызрани молодые люди вставили себе в зубы бриллианты

10 февраля 2018 10:55
226
В Сызрани молодые люди вставили себе в зубы бриллианты
Врачи рассказали, что за всю историю клиники с такими просьбами к ним обращались всего трое.

Две девушки и парень обратились в стоматологическую клинику с необычной просьбой – впаять себе в коронки бриллианты.

Об этом случае корреспонденту КТВ-Луч рассказали в одной из стоматологических клиник Сызрани. К ним обратился 27-летний молодой человек. Он попросил установить ему металлокерамическую коронку на один из передних зубов и впаять в него бриллиант.

При этом драгоценный камень он принес с собой. Несмотря на необычность заказа, в клинике его выполнили. Полученным результатом клиент остался доволен.

Врачи рассказали, что за всю историю существования клиники с просьбами впаять в зуб бриллиант к ним обращалось всего три человека. Намного чаще обращались с другими просьбами.

- Несколько лет назад была мода украшать зубы стразами. К нам часто приходили клиенты с такими просьбами. Раз в месяц обязательно кому-нибудь делали. Сейчас эта мода ушла, - рассказала руководитель стоматологической клиники Татьяна Казарина.

К слову, стоимость работы с бриллиантом не указывается, а вот цена установки стразы –1200 рублей.
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Комментарии



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