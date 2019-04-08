В Сызрани ищут пропавшую женщину

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Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» разыскивается Устинова Наталья Николаевна, 1982 года рождения, уроженка села Елховка Самарской области, проживающая по адресу город Сызрань, улица Аэродромная 31, которая 01.01.2018 пропала без вести.Приметы: на 35-40 лет, рост 160 см, полного телосложения, глаза карие, волосы русые прямые до плеч, размер обуви 38-39.Была одета: шапка вязаная бело-серого цвета, шуба из искусственного меха коричневого цвета, сапоги коричневого цвета.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о разыскиваемой или о ее местонахождении с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 35-58-36, 8-929-706-15-55 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), сообщает облМВД.