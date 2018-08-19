В Сызрани Дмитрий Азаров помог конному клубу "Виола"
19 августа 2018 11:11
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В субботу, 18 августа, во время рабочего визита в Сызрань главе региона пришлось решить необычную проблему: работа конно-спортивного клуба "Виола" почти на год была приостановлена из-за длительного конфликта с ветеринарной службой.
Как рассказала председатель федерации конного спорта Сызрани Ольга Крупеня, с 1 декабря 2017 г. клуб был закрыт на карантин.
Представители ветеринарной службы области и руководство клуба не сошлись в оценке результатов анализов крови, взятых у лошадей. Стороны не смогли найти взаимопонимания и дело дошло до судебного разбирательства. В общей сложности конфликт затянулся на 10 месяцев.
Дмитрий Азаров вызвал на совещание руководителя профильного департамента и поручил в кратчайший срок представить пути выхода из ситуации.
В результате спустя полтора часа после встречи Дмитрия Азарова с руководством клуба "Виола" вопрос был решен.
По словам врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Юрия Максимова, уже на следующей неделе, до 24 августа, карантин будет снят и клуб сможет вновь работать в нормальном режиме, пишет Волга Ньюс.
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