В Совфеде предложили ввести новые преференции для многодетных семей
3 апреля 2019 13:57
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В России единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей необходимо выплачивать не только при рождении третьего ребенка, но и последующих детей. С такой инициативой выступил председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. Предложения направлены вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, сообщает ФедералПресс.
Законопроект о многодетных семьях предлагается дополнить. Единовременную выплату в 50 тысяч рублей необходимо распространить на четвертого, пятого и последующих детей в семье. А пособие по уходу за третьим малышом предлагается выплачивать до достижения им двухлетнего возраста, а не полутора лет, как это было ранее.
Кроме того, в дополнениях предлагается сохранять статус многодетной семьи до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он обучается в вузе на очной форме. Регионы же должны взять на себя обязанность организовать бесплатное питание и проезд для школьников из многодетных семей.
Необходимо уточнить положение о том, что многодетным семьям должен предоставляться один день для посещения музеев, парков культуры. Сейчас регионы сами устанавливают этот день, при этом для семьи это время может быть не очень удобно. Так, предлагается точное число и время не указывать.
Отмечается, что все эти дополнения снизят возникающие недовольства в многодетных семьях, а дополнительного финансирования они не потребуют, пишет «Парламентская газета».
Фото pixabay.com
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