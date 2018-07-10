В Советском районе Самары демонтированы две незаконные автостоянки
10 июля 2018 09:24
212
Прокуратурой Советского района г. Самары проводится мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства, а именно законности нахождения автомобильных стоянок на территории района.
В целях ликвидации незаконных автомобильных стоянок прокуратурой района приняты меры координационного характера, правоохранительные органы, органы местного самоуправления ориентированы на пресечение незаконной деятельности.
Так, в рамках мониторинга прокуратурой района установлено, что на территории района по адресу: ул. Дыбенко/Первый и Второй Порт-Артуровский переулок функционируют две стоянки без правоустанавливающих документов.
Прокуратурой района организованы демонтаж и вывоз конструкций автостоянок, приняты меры к ликвидации незаконного подключения к электрическим сетям, сообщает пресс-служба ведомства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 июля 2018 09:44
Его доставила на орбиту ракета «Союз-2.1а». Социум
0
10 июля 2018 09:24
Это сделано по требованию прокуратуры. Социум
134
9 июля 2018 22:43
Он добавил, что к 2018 году продолжительность жизни уже увеличилась на 8 лет по сравнению с началом XXI века. Социум
367
Здравоохранение
9 июля 2018 17:20
Бесплатный и удобный способ диагностики по достоинству оценили многие отдыхающие и прошли обследование в мобильной лаборатории. Здравоохранение
256
9 июля 2018 16:56
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой... Здравоохранение
257
9 июля 2018 16:42
Он оснащён современными диализными аппаратами для пациентов с почечной недостаточностью. Здравоохранение
295
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
239
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
247
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
245
Туризм
9 июля 2018 13:28
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемными. Туризм
282
9 июля 2018 13:22
Время в пути составляет 51 час 09 минут. Туризм
418
9 июля 2018 12:42
Обвал одного из старейших российских операторов произошел в самый разгар туристического сезона. Туризм
245
Образование
9 июля 2018 11:06
Научные коллективы под руководством Антона Еремина и Евгения Александрова – победители престижных конкурсов. Образование
210
6 июля 2018 14:59
В понедельник, 9 июля в 12:30 в Самарском университете состоится лекция лауреата Нобелевской премии по химии, профессора Стэнфордского университета,... Образование
310
5 июля 2018 16:31
Это касается как снимков, полученных с космических спутников, так и цифровых документов, и фотографий для глянца. Образование
274
Культура
9 июля 2018 18:15
Ведущая актриса театра «Современник», в кино она почти не играла главных ролей, но всех её героинь зрители помнят и любят. Культура
212
9 июля 2018 11:23
Гостей ждут с 13 по 15 июля. Культура
267
5 июля 2018 13:03
Мероприятие состоится 6 июля в 13-00. Культура
293
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
804
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1081
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1055
Видео
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
61
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
406
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1931
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2352
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
904
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1032
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
795
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2513
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1571
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2760
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
208
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
566
Мероприятия