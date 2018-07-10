В Советском районе Самары демонтированы две незаконные автостоянки

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Прокуратурой Советского района г. Самары проводится мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства, а именно законности нахождения автомобильных стоянок на территории района.В целях ликвидации незаконных автомобильных стоянок прокуратурой района приняты меры координационного характера, правоохранительные органы, органы местного самоуправления ориентированы на пресечение незаконной деятельности.Так, в рамках мониторинга прокуратурой района установлено, что на территории района по адресу: ул. Дыбенко/Первый и Второй Порт-Артуровский переулок функционируют две стоянки без правоустанавливающих документов.Прокуратурой района организованы демонтаж и вывоз конструкций автостоянок, приняты меры к ликвидации незаконного подключения к электрическим сетям, сообщает пресс-служба ведомства.