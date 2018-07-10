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В Советском районе Самары демонтированы две незаконные автостоянки

10 июля 2018 09:24
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В Советском районе Самары демонтированы две незаконные автостоянки
Это сделано по требованию прокуратуры.

Прокуратурой Советского района г. Самары проводится мониторинг в сфере соблюдения земельного законодательства, а именно законности нахождения автомобильных стоянок на территории района.

В целях ликвидации незаконных автомобильных стоянок прокуратурой района приняты меры координационного характера, правоохранительные органы, органы местного самоуправления ориентированы на пресечение незаконной деятельности.

Так, в рамках мониторинга прокуратурой района установлено, что на территории района по адресу: ул. Дыбенко/Первый и Второй Порт-Артуровский переулок функционируют две стоянки без правоустанавливающих документов.

Прокуратурой района организованы демонтаж и вывоз конструкций автостоянок, приняты меры к ликвидации незаконного подключения к электрическим сетям, сообщает пресс-служба ведомства.
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