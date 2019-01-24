В Самару прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер
24 января 2019 11:27
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В Самару прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей. Напомним, что Губернатор Дмитрий Азаров обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку причин ЧС и привлечь виновных к ответственности, сообщает Департамент информполитики региона.
Фото: Департамент информполитики региона.
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