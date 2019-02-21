В Самарскую область съехались более 1,5 тысяч специалистов по химической и биологической защите

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В Самарскую область съехались более 1,5 тысяч специалистов радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа из более 10 регионов Поволжья, Урала и Сибири.Сейчас специалисты обустраиваются в палаточном лагере на Чапаевском полигоне. Им предстоит провести в полевых условиях почти месяц. За это время отработать на практике приемы защиты населения и воинских подразделений от отравляющих веществ радиационного, химического и биологического характера. На полигоне будут отработаны действия в двадцати и более разных случаях. Это задачи, выполняемые в интересах войск (сил), так и возникающие вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Перед началом активной учебной фазы, 22 февраля, специалисты проведут День открытых дверей для юнармейских и кадетских коллективов из близлежащих населенных пунктов, сообщает пресс-служба ЦВО.