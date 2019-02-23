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В Самарскую область пришло похолодание

23 февраля 2019 11:59
53
В Самарскую область пришло похолодание
Синоптики прогнозируют небольшой снег.

В субботу, 23 февраля, в Самарской области заметно похолодает. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— В предстоящие сутки уходящий за Уральский хребет циклонический вихрь ещё сохранит свое влияние на Средней Волге. Местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха начнет понижаться. Затем осадки постепенно прекратятся, а вот морозы немного окрепнут, — рассказала синоптик Ирина Вытягова.

Так, днем в субботу, 23 февраля, в Самарской области будет облачно с небольшими прояснениями. Местами выпадет небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный 6–11 м/с. Температура воздуха опустится до -10 °C. На дорогах местами образуется гололедица.

В ночь на воскресенье, 24 февраля, осадки прекратятся. Ветер будет западным 5–10 м/с.

Столбик термометра понизится до -12... -17 °C, местами до -18... -23 °C. Днём воздух прогреется до -7 °C.

В ночь понедельник, 25 февраля, погода останется прежней. Столбик термометра так и останется на отметке -12... -17 °C, местами до -18...-23 °C. Днём выпадет небольшой снег и потеплеет до -7 °C, пишет 63.ру.


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