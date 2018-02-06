В Самарском зоопарке выберут лучшую звериную пару

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14 февраля в 14-00 в Самарском зоопарке отметят день всех влюбленных. Посетителям расскажут о самых преданных и романтичных парах зоопарка, будут подведены итоги голосования «Лучшая пара зоопарка – 2018». На титул претендуют 37 пар.Лучшая пара будет награждена памятным знаком – «сердечком» и получит в качестве приза за победу любимое лакомство!Для посетителей в праздничной программе: фотосессия с полосатыми скунсами,королевскими питонами, кроликами, черепахами, викторина о влюбленных парочках зоопарка, конкурсы - "Свет мой зеркальце-скажи","Самая влюбленная пара", "Сердечная мозаика", сообщают в группе зоопарка.