В Самарском зоопарке отметят Международный день журавля
11 сентября 2018 09:27
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14 сентября в 13-00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник – "Международный день журавля".
В мире насчитывается 15 видов журавлей, в России гнездятся 7, в Самарской области можно встретить 2 вида – серого и журавля-красавку.
Цель праздника- привлечь внимание общественности к проблемам сохранения журавлей и их мест обитания.
В программе праздника – рассказ о журавлях Самарского зоопарка, конкурсы, викторины, подвижные игры, сообщают в группе зоопарка.
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