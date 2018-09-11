В Самарском зоопарке отметят Международный день журавля

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14 сентября в 13-00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник – "Международный день журавля".В мире насчитывается 15 видов журавлей, в России гнездятся 7, в Самарской области можно встретить 2 вида – серого и журавля-красавку.Цель праздника- привлечь внимание общественности к проблемам сохранения журавлей и их мест обитания.В программе праздника – рассказ о журавлях Самарского зоопарка, конкурсы, викторины, подвижные игры, сообщают в группе зоопарка.