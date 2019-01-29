В Самарском зоопарке отметят День российского сурка

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1 февраля в 13-00 в Самарском зоопарке отметят экологический праздник - «День российского сурка».Приходите в зоопарк, и вы узнаете от наших сурков самый точный прогноз на весну, будет ли она в этом году ранняя, поздняя или наступит вовремя.Ребят ждет интересная игровая и конкурсная программа - конкурс свистунов,загадки о животных нашего края, викторина про животных, впадающих в спячку, командная эстафета "О сурках и их друзьях".Все участники мероприятия получат памятные сувениры.3+