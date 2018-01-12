В Самарском зоопарке отметят 20-летие медведя Умки

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18 января в 13-00 Самарский зоопарк отмечает день рождения бурого медведя Умки. В этом году всеобщему любимцу публики исполняется 20 лет! Он попал в Самарский зоопарк в младенческом возрасте – весной 1998 года. Медведи в неволе в среднем живут 35–40 лет, так что Умка в полном расцвете сил.Умка – самый крупный хищник зоопарка, его вес около 400 кг. Мишка очень общительный и веселый, любит поиграть и даже потанцевать перед посетителями. А летом его любимое занятие – купаться в бассейне. Любит он и покушать, бурый медведь – всеядный хищник, в его рационе – мясо, рыба, фрукты, овощи, орехи, каша, творог. В день своего рождения он полакомится праздничным тортом.Умка приглашает ребят на свой день рождения, сообщает группа зоопарка Вконтакте Веселые игры, интересные конкурсы и занимательные викторины ждут всех гостей. Все участники праздника получат памятные сувениры от зоопарка.