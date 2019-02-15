137

14 февраля в Самарском зоопарке отметили «День всех влюбленных». Традиционно на празднике подвели итоги конкурса «Лучшая пара зоопарка – 2019». Зав. отделом Киреева Алена Сергеевна рассказала о результатах конкурса : «На титул в этом году претендовали 33 пары. Победителями конкурса стали амурские тигры Кактус и Кассандра, на втором месте сурки Иван и Ева, на третьем месте с небольшим отрывом от сурков в один голос- ягуары Кекс и Нуар».Посетители поздравили тигров с победой, сотрудники зоопарка угостили хищников праздничным обедом. На вольер с тиграми поместили сердечко - символ победы в конкурсе. В празднике приняли участие школьники 2«Б» класса школы-интерната № 136. Воспитатель Екатерина Сергеевна Калишкина отметила : «Ребятам очень понравилось мероприятие, было весело, дети с удовольствием участвовали в конкурсах, особенно всем понравились конкурсы «Сердечная мозаика» и «Волшебный ящик». Ребята на скорость собирали пазлы сердечки, и отгадали, что в волшебном ящике спрятали мадагаскарских тараканов. В конце мероприятия дети смогли погладить королевского питона и сделать фото, все участники получили сувениры от зоопарка, сообщает группа зоопарка в ВК.