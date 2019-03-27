В Самарском зоопарке отметили День рождения льва Цезаря

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26 марта в Самарском зоопарке отметили День рождения африканского льва Цезаря. Льву преподнесли праздничный обед - огромный окорок из говядины. Зав.отделом «Млекопитающие» Березин Никита Александрович рассказал посетителям о нашем питомце : «Львенок прибыл к нам в зоопарк в полугодовалом возрасте из Казани, характер у него общительный, спокойный. Вместе с тем, Цезарь очень любит демонстрировать свой голос, и часто рычит, но не со зла- так он «разговаривает» с посетителями и сотрудниками зоопарка, рык царя зверей можно услышать из любого уголка зоопарка, посетители в восторге от нашего питомца».Дети, пришедшие на праздник, с удовольствием поучаствовали в познавательно-развлекательной программе, которую подготовили сотрудники научно-просветительского отдела, особенно детям понравилась: «Львиная викторина», конкурс «Зоологический забег», и подвижная игра «Дом зверей», сообщают в группе зоопарка.