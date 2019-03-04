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Сегодня, 4 марта, в Самарском университете стартует третий этап Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей «Спутник». Участие в нем в этом году приняли около десяти тысяч школьников. В результате двухэтапного отбора в финал из 1222 участников попали 150 ребят.Победители конкурса увидят, как собирают спутники, линию по производству малых космических аппаратов «АИСТ», смогут посмотреть, как ученые университета получают информацию от «АИСТов», работающих сейчас на орбите, сообщает Департамент информполитики региона.