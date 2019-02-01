В Самарском политехе откроется выставка «нефтяных» картин

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4 февраля в 11.00 в холле концертного зала Политеха (учебный корпус №1, Первомайская, 18) откроется выставка картин профессионального инженера-нефтяника Марселя Шайдуллина «Моя дорога к нефти».– Однажды я нечаянно запачкал свою спецодежду нефтью. В маслянистом пятне я разглядел образы нефтяников, очертания буровой вышки, деревья, облака, – вспоминает Марсель. – Так я понял, нефть – это гораздо больше, чем просто ценное ископаемое. Кстати, в зависимости от месторождения она бывает разного цвета. Например, в Сибири – зеленовато-изумрудная, на Сахалине – коричневая, в Самарской области – черная. Встречается даже оранжевая и бесцветная.Вообще, рисовать нефтью не так-то просто: она стекает с холста, да и вообще, плохо сохнет. В мире только несколько художников пишут нефтью, но Марсель – единственный профессиональный нефтяник, художник-самородок.– У каждого свой секрет, как «приручить» нефть. У меня – свой, – признается мастер. – В «чистом» виде в живописи нефть не используется. Я поэкспериментировал с разными веществами и подобрал идеальный состав, который превращает это полезное ископаемое в краску. Не зря же после университета готовил буровые растворы!В ближайшее время нефтяник собирается подать патентную заявку на уникальный рецепт.Выставка продлится до 11 февраля. Вход бесплатный.6+