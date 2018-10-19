В Самарской таможне состоялось публичное мероприятие, посвященное началу работы Приволжской электронной таможни

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18 октября в Самарской таможне в режиме видеоконференцсвязи состоялось публичное мероприятие, проведенное Приволжским таможенным управлением для участников внешнеэкономической деятельности и иных заинтересованных лиц по вопросам правоприменительной практики таможенных органов и соблюдения обязательных требований. На заседание были приглашены представители государственных контрольных органов, крупнейшие участники ВЭД и представители Торгово-промышленной палаты Самарской области.Участникам мероприятия был изложен в порядке докладов алгоритм взаимодействия таможни и бизнеса в новом формате. Так с 24 октября 2018 года участники внешнеэкономической деятельности Самарской таможни должны подавать декларации на товары в Нижний Новгород в Приволжскую электронную таможню. Самарская таможня будет выполнять функции таможни фактического контроля, за исключением декларирования товаров, помещаемых под отдельные таможенные процедуры, а также декларируемых в письменной форме.В порядке эксперимента крупнейший российский автопроизводитель ПАО «АВТОВАЗ» уже начал работу по-новому, перевел весь свой массив деклараций в Нижний Новгород, применяя технологию удаленного декларирования и выпуска.В преддверии профессионального праздника таможенников России, 24 октября в Нижнем Новгороде торжественно открывается и начинает функционировать Приволжская электронная таможня, в подчинении которой всего один таможенный пост - Центр электронного декларирования. Электронное декларирование товаров теперь практически со всех таможенных органов региона переходит в Центр электронного декларирования.Состоявшееся публичное мероприятие – это один из этапов разъяснительной работы и подготовки эффективного взаимодействия бизнес-сообщества с новым таможенным органом.