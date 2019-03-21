В Самарской областной библиотеке представят документы и издания об истории легендарного авиационного завода

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28 марта в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с представителями одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий ОАО «Авиакор — авиационный завод». Это мероприятие проводится в рамках областного проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство» и приурочено к 125-летнему юбилею выдающегося советского авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина. Его легендарный штурмовик «Ил-2» является символом Куйбышева (Самары).Перед читателями библиотеки и посетителями творческой встречи выступят ветераны и молодые специалисты предприятия с выдающейся историей.Также пришедшие в этот день в областную библиотеку смогут увидетьвыставку книг, подлинных документов и периодических изданий середины ХХ века, рассказывающих о Сергее Ильюшине, а также об истории знаменитого в стране предприятия, об изобретениях его сотрудников. Все экспонаты находятся в фондах Самарской областной универсальной научной библиотеки и Российского Государственного архива в г. Самаре.