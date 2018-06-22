В Самарской области зарегистрировано первое заявление на рассмотрение коллегией присяжных в городском суде уголовного дела об убийстве
22 июня 2018 09:18
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Обширная реформа судов присяжных в РФ в своей основной части стартовала с 1 июня 2018 года.
До этого в течение года согласовывались технические моменты реорганизации. Реформа призвана расширить компетенцию «народных судей» как территориально — присяжные появятся в районных, городских и военных гарнизонных судах (ранее они работали только в судах субъектов Федерации и городов федерального значения, окружных военных судах и коллегиях Верховного суда РФ) — так и содержательно.
В частности, присяжные с 1 июня 2018 года смогут рассматривать новые составы преступлений, такие как неквалифицированные убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК РФ). Изменения затронут и численность судов присяжных — они станут намного компактнее: 6 человек в судах муниципальных образований, 8 человек в судах субъекта РФ (вместо 12).
Как сообщила «СО «ОНЛАЙН» помощник председателя Самарского областного суда Татьяна Грачева, первое ходатайство о рассмотрении дела присяжными недавно поступило в Чапаевский городской суд. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Чапаевского горсуда Алина Анисимова.
Предварительное судебное заседание, по результатам которого будет определен порядок рассмотрения дела, назначено на 22 июня. Персональные данные заявителя пока не разглашаются.
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