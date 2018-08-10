В Самарской области выберут Лидера ЖКХ
10 августа 2018 10:39
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Государственная жилищная инспекция Самарской области объявила о начале Восьмого ежегодного конкурса на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами «Лидер ЖКХ».
Организатором конкурса выступает Государственная жилищная инспекция Самарской области.
Главная задача конкурса – обобщение и распространение положительного опыта участников, полученного в сфере ЖКХ, на территории Самарской области. Победители определяются в каждой из трех номинаций:
«Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2017 году»;
«Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами в 2017 г.»;
«Лучшее (ий) товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области в 2017 году».
Для участия необходимо предоставить в конкурсную комиссию пакет документов. Перечень их приведен в разделе «Конкурс «Лидер ЖКХ» на сайте ГЖИ Самарской области.
Документы на конкурс «Лидер ЖКХ» принимаются по адресу: Самара, ул. Льва Толстого, 123, 4 этаж, каб. 408, управления информационных технологий и организационной работы ГЖИ Самарской области.
Контактное лицо – ведущий специалист управления информационных технологий и организационной работы Минин Сергей Николаевич, телефон: (846) 200 02 85.
Последний день приема конкурсных материалов - 10 сентября 2018 г.
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