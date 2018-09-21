В Самарской области все чаще обращаются в Росреестр через Интернет
21 сентября 2018 11:44
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Жители и организации Самарской области стали чаще обращаться за услугами по регистрации прав и кадастровому учету, а также за предоставлением информации из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде. Удобство услуги в том, что заявитель не теряет времени на визит в офис, а может получить услугу на портале Росреестра, находясь дома или в офисе. Срок оказания услуги составляет от одного до трех рабочих дней. Кроме того, при получении услуги в электронном виде размер государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%.
В первом квартале 2018 года количество обращений в электронном виде составило около 448 тысяч, сообщили в Управлении Росреестра по Самарской области. По сравнению с 2017 годом число обращений, например, о постановке на кадастровый учет выросло в 5,7 раз. Если в прошлом году электронными услугами в основном пользовались юридические лица, банки и нотариусы, то в этом году активными пользователями также стали граждане, органы государственной власти и органы местного самоуправления.
На сегодня через интернет-портал Росреестра можно зарегистрировать недвижимость и поставить ее на кадастровый учет, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, исправить техническую или реестровую ошибку. «Всего через сайт Росреестра сегодня в Самарской области можно получить более 20 видов услуг, а после перехода на ФГИС ЕГРН список услуг расширится, - говорит начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников. - Такие возможности предоставляются всем обладателям «Личного кабинета». Для авторизации в «Личном кабинете» на сайте Росреестра используется подтвержденная учетная запись на едином портале Государственных услуг РФ. Все электронные услуги представляются экстерриториально. То есть находясь в Самаре, можно подать документы для регистрации недвижимости в Саратове или Москве».
Для подачи документов в электронном виде заявителю необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в филиале кадастровой палаты. Файл УКЭП должен иметь расширение sig, а образы документов, которые прикладываются к заявлению, должны быть в формате pdf.
«Заполнив форму заявления на сайте Росреестра, стоит внимательно проверить корректность внесенных данных, - обращает внимание Дмитрий Кожевников. – Это позволит избежать ошибок и неточностей, и как следствие – возможной приостановки или отказа в оказании услуги».
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