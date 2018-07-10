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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области ведущий передачи о рыбалке выловил карпа весом 20 кг

10 июля 2018 12:19
106
В Самарской области ведущий передачи о рыбалке выловил карпа весом 20 кг
Рыбину поймали в Нефтегорском районе.

В Самарской области рыбаку удалось совместить приятное с полезным. Ведущий передачи о рыбалке во время съемок новой серии поймал на свой крючок большого карпа. Радостью мужчина поделился в интернете.

— Нефтегорский район, село Бариновка. В понедельник, 9 июля, мы побили наш личный рекорд — почти 20 кг! — рассказал рыбак. — Мы с другом красавцы!

Как пояснил мужчина, такую большую рыбу он поймал в первый день работы. Кроме этого карпа добычей рыбака стал еще один, но скромнее весом — 9,2 кг, пишет 63.ру.

В воскресенье, 8 июля, рыбаки отмечали профессиональный праздник.
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Комментарии



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