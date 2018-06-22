В Самарской области в 2017 году насчитывалось 18% молодежи от всего населения

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Ежегодно 27 июня во всех регионах России отмечается День молодежи. В Самарской области на 1 января 2017 года насчитывалось 580,5 тыс. человек в возрасте 14-29 лет, что составило 18% населения региона, в г. Самаре – 218,5 тыс. человек, или 19% от общей численности населения города, сообщает Самарастат.Получение образования – это, пожалуй, самый первый и важный шаг молодых людей на пути к достойной карьере. По итогам выборочного обследования рабочей силы, в 2017 году среди лиц в возрасте 15-29 лет, 26% имели высшее образование,25% - среднее профессиональное, из них 15% - по программе подготовки специалистов среднего звена, 10% - по программе подготовки квалифицированных рабочих1), 32% - среднее общее, 14% - основное общее, 3% - не имели основного общего образования. Следует отметить, что уровень образования занятых мужчин данного возраста несколько выше, чем у женщин.Среди молодежи в возрасте 15-29 лет, входящей в состав рабочей силы, 91% были заняты в экономике области (по итогам выборочного обследования рабочей силы в 2017 году). На долю занятых городских жителей приходилось 81%общей численности занятого населения, причем уровень занятости городских жителей был ниже соответствующего показателя сельских жителей на 2,2 п.п.Следует отметить, что основная доля молодежи (93%) была занята на предприятии, в организации со статусом юридического лица и на предприятии индивидуального предпринимателя, 3,1% – по найму у индивидуального предпринимателя, 2,3% - в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица и на индивидуальной основе, 0,8% - трудились в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охотыи рыболовства для реализации, и лишь по 0,4% - в фермерском хозяйстве или по наймуу других граждан.Важным шагом в жизни молодежи является вступление в брак и создание семьи. В 2017 году в Самарской области было зарегистрировано 22,6 тыс. браков, 47% из них были заключены парами, в которых возраст жениха и невесты меньше 30 лет. Среди мужчин наиболее активно заключали брачные союзы лица в возрасте 23-31 лет (53% от общего числа браков), среди женщин – 21-29 лет (52% от общего числа браков).Наиболее активное репродуктивное поведение также присуще молодежи. В 2017 году у женщин Самарской области в возрасте 14-29 лет родилось 18,4 тыс. новорождённых или 53% от общего числа родившихся. Однако с каждым годом наблюдается снижение рождаемости у женщин данной возрастной группы. Важно отметить, что 15,4 тыс. детей (83%) появились на свет у матерей в возрасте 14-29 лет, состоящих в зарегистрированном браке.