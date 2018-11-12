В Самарской области увековечили память 33 Героев СССР и 5 Героев России

120

В Безенчукском районе Самарской области состоялась торжественная церемония открытия монумента с именами 33 Героев Советского Союза и 5 Героев Российской Федерации, которые в мирное и военное время проявили героизм и мужество при обеспечении радиационной, химической и биологической защиты.В торжестве приняли участие представители 2-й общевойсковой армии и правительства региона, общественные деятели и ветераны, жители региона и более 300 военнослужащих отдельного полка РХБ защиты. Почетное право открытия монумента было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны 92-летней Ольге Овчинниковой и ветерану войск РХБ защиты Анатолию Симбирцеву.Монумент представляет собой постамент и установленный на нем специальный бронеавтомобиль БРДМ-2РХБ, который долгие годы служил основным средством РХБ разведки. Постамент облицован мрамором и декоративным кирпичом, на его лицевой части установлена мемориальная доска с именами всех героев войск РХБ защиты и надписью: «Монумент Славы установлен в честь 100-летия войск РХБ защиты».