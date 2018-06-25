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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области стартовал прием заявок на утиную охоту

25 июня 2018 11:35
126
В Самарской области стартовал прием заявок на утиную охоту
При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.

22 июня департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений в общедоступных охотничьих угодьях Самарской области на добычу:

- болотно-луговой дичи с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (далее — подружейные собаки) в период охоты с 26 июля по 15 ноября 2018 года;
- боровой, полевой и степной дичи с подружейными собаками в период охоты с 5 августа по 31 декабря 2018 года;
- водоплавающей дичи с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия в период охоты с 1 до 18 августа 2018 года.

Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на сайте департамента.

Прием заявлений будет осуществляться с 9.00 и производиться до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, многофункциональные центры Самарской области. Также заявление можно направить по почте, указав в строке "куда" адрес 443086, Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171. При личном обращении жителей Самары и Самарской области просят обращаться по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208 или же непосредственно к специалистам департамента в муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.

При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет, пишет Волга Ньюс.
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Комментарии



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