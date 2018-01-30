В Самарской области стартовал прием заявлений в МФЦ о включении в список избирателей по месту нахождения

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31 января в 14.00 в МФЦ мкрн. Крутые Ключи (ул. Мира, 10, МФЦ) пройдет мероприятие, посвященное старту приема заявлений в МФЦ Самарской области овключении в список избирателей по месту нахождения, а не проживания 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Впрошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся порядка голосования.Так, если в день голосования избиратель будет в отъезде и не сможет прийти на свой избирательный участок, то он сможет проголосовать по месту фактическогонахождения. Теперь для этого не требуется оформлять открепительное удостоверение, как раньше. Достаточно заранее подать соответствующее заявление визбирательную комиссию, на Портале государственных услуг Российской Федерации или в МФЦ Самарской области. Избиратель будет исключен из списка избирателейпо месту регистрации и включен в список избирателей по месту фактического пребывания в день голосования.Соответствующие заявления многофункциональные центры будут принимать с 31 января по 12 марта включительно.