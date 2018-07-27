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В Самарской области стартовал форум iВолга-2018

27 июля 2018 11:00
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В Самарской области открылся стартовал форум iВолга-2018
Участие в церемонии приняли заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин и глава региона Дмитрий Азаров.

В четверг, 26 июля, на фестивальной поляне (Мастрюковские озера) состоялось торжественное открытие шестого молодежного форума ПФО "iВолга". Участие в церемонии приняли заместитель полпреда президента РФ в ПФО Игорь Паньшин и глава региона Дмитрий Азаров.

Форум "iВолга" проводится в регионе с 2013 года по поручению президента страны Владимира Путина и под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича. За 6 лет он превратился в самую эффективную и яркую молодежную площадку Поволжья.

"Иволга стала одной из визитных карточек нашей области. Здесь уже шестой год подряд собираются талантливые молодые и целеустремленные люди чтобы сделать наш мир лучше", — поприветствовал участников Дмитрий Азаров.

Глава региона напомнил, что в этом году на форум было подано рекордное количество заявок — более 12 тыс., из которых только 2 тыс. были отобраны к участию: более 1600 участников приехали из ПФО, 50 ребят представляют другие округа страны, 300 человек примут участие в российско-китайском форуме "Волга-Янцзы".

"Здесь у вас есть возможность применить свои таланты, показать себя, завести знакомства, приобрести новые знания, ведь на форум приедут более 300 ведущих экспертов нашей страны из разных, — сказал Дмитрий Азаров. — Одна из идей обучения говорит о том, что знания передаются только из рук в руки и глаза в глаза. И у вас будет бесценная возможность получить выского уровня зания от ведущих экспертов нашей страны".

От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича участников молодежного форума "iВолга-2018" приветствовал Игорь Паньшин. "Создание условий для самореализации молодежи — приоритетная задача нашего государства. Для ее успешного решения организован молодежный форум "iВолга", — зачитал поздравительный адрес Паньшин.

Он отметил, что ежегодно растет стремление молодежи попасть на форум, улучшается качество проектов, представленных участниками. "Вам пришлось активно поработать в своих регионах, учиться в проектных школах, пройти сложные тренинги и отборы. Лучшие из лучших сегодня готовы начать работу, — отметил гость. — Здесь собрались самые перспективные и ответственные представители молодежи. Именно на форуме "iВолга" сегодня бьется молодое сердце Приволжья".

Также Дмитрий Азаров и Игорь Паньшин поздравили ребят, которые отметят на форуме день рождения. В заключение гости объявили открытие форума.

Напомним, на форуме традиционно работает 9 смен. Смену "Инновации и техническое творчество" заменила федеральная смена "Наука и образование". Вместо смены "Малая родина — большие возможности" появилась смена "Лига труда", ориентированная на работающую молодежь города и села. В рамках этой смены на форуме состоится ярмарка вакансий, где ребята смогут пройти собеседование и устроиться в крупные российские компании.

Особое внимание уделяется культурно-досуговой программе. Участников ждут интеллектуальные игры, площадки hand-made, танцпол и киноклуб. Кроме того, форумчане смогут насладиться уличной живописью: на "iВолге" пройдет фестиваль "Граффити-фест".

Также один из дней форума будет посвящен спорту и здоровому образ жизни. "В этот день работа смен будет приостановлена, чтобы все участники смогли проявиться себя на 50 спортивных площадках форума. Также мы планируем провести фестиваль по воркауту и совещание о поддержке инновационных видов спорта", — говорит Кристина Гнатюк.

Не останется незамеченным и день десантника, который традиционно отмечается 2 августа. Прямо на фестивальной поляне пройдет первенство по парашютному спорту, а также показательные выступления представителей Вооруженных сил.

Центральным событием форума остается конкурс молодежных проектов, включающий 2 этапа — окружной и федеральный. Авторы, чьи проекты окажутся наиболее перспективными, получат грант в размере 100-300 тыс. рублей. Общий фонд форума составляет 10 млн рублей, пишет Волга Ньюс.
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